تركيا: سنواصل حماية مصالحنا في شرق البحر المتوسط

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت أن بلاده ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط في إشارة إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين بين المجلس الرئاسي وأنقرة.

وقال أوغلو في تغريدة له حول لقاءه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج :”سنواصل بكل حزم حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط”.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج التقى أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، على هامش منتدى الدوحة.

وبحث الطرفين مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود الدولية لحل الازمة الليبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين

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