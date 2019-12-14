اخبار ليبيا الان

تركيا: سنواصل حماية مصالحنا في شرق البحر المتوسط

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت أن بلاده ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط في إشارة إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين بين المجلس الرئاسي وأنقرة.

وقال أوغلو في تغريدة له حول لقاءه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج :”سنواصل بكل حزم حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط”.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج التقى أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، على هامش منتدى الدوحة.

وبحث الطرفين مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود الدولية لحل الازمة الليبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • جعجعة فارغة بعد ان رايتم العين الحمراء من مناورات بحرية امام قبرص من فرنسا وايطاليا واليونان وراينا مناورة مصرية واطلاق صواريخ من غواصات تحت سطح الماء جعلت ركب طيب اردوغان سايبة وعمل بيبيه على نفسه وعرف حجمه فهو صراصار يتم سحقه تحت الاقدام فى كل مكان

    رد