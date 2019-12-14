إغلاق شركة هندسة طبية في بنغازي تبيع معدات طبية منتهية الصلاحية

ليبيا – قامت اللجنة المُكلفة من قبل رئيس الجهاز بالتعاون مع الجنة المكلفة من وزراة الصحة بالحكومة المؤقتة بإغلاق شركة طبية هندسية تمتهن بيع المواد والأجهزة للمختبرات داخل مدينة بنغازي دون إذن تصريح من الجهات المختصة وتحمل تصريح لبيع الأدوات المكتبية والكماليات الطبية فقط ومنتهي الصلاحية أيضاً وليس مايتم عرضه وبيعه داخل الشركة من معدات وأدوات خاصة بالتحاليل.

جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامه أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن المخالفات المرصودة تمثلت بوجود مواد وأدوات وأجهزة منتهية الصلاحية منذ أكثر من (5) أعوام تباع للمختبرات في التحاليل اليومية.

ومن أهم هذه المواد إبر تُستعمل بطريقة مباشرة في سحب عينات الدم من المواطنين وكواشف منتهية الصلاحية مما يُشكل خطر كبير على صحة المواطن لعدم وجوب إستعمالها بعد نفاذ صلاحية إنتاجها وعليه تم ضبط العاملين وإغلاق الشركة وإحالة القضية لجهات الإختصاص.

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