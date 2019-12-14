السراج يبحث مع شركة توتال خططها لتطوير الإنتاج

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت كلا من رئيس مجلس إدارة شركة توتال الفرنسية للنفط والغاز باتريك بوياني، ورئيس عمليات الشرق الأوسط السيد ستيفين ميشيل وذلك على هامش منتدى الدوحة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء الذي عقد بمقر إقامة السراج بالدوحه بحث مشاريع شركة توتال في ليبيا وخططها لتطوير الإنتاج.

وطالب السراج الشركة بدعم برامج التنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

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