مصدر أمني : بحرون يطلق النار على مواطن ليبي ويخطف زوجته

قالت مصادر أمنية إن محمد سالم بحرون، ارتكب اليوم السبت، جريمة جديدة بحق أحد المواطنين الليبيين؛ بسبب حادث سير.

ووفق مصدر أمني بمدينة الزاوية، تحدث لـ“إرم نيوز“، فإن عائلة الأشهب قدمت بلاغًا ضد بحرون؛ تتهمه فيه بإطلاق النار على أحد أفراد العائلة على الطريق الرابط بين الزاوية وطرابلس.

وأشار المصدر إلى أن بحرون، أطلق رصاصتين على المواطن؛ إثر اصطدام بين سيارتيهما، وخطف زوجته، والتي لا يعرف مصيرها حتى الآن.

وذكر المصدر أن المواطن تم نقله للعلاج إثر إصابته بطلقتين، إحداهما في البطن والثانية في إحدى رجليه، لينقل بعدها إلى مستشفى الطوارئ جنزور.

ويتهم البحرون علة نطاق واسع بالتعاون مع تنظيم القاعدة في صبراته، و ظهر قبل أيام في صورة خلال إهانته الطيار الليبي اللواء عامر الجقم، الذي سقطت طائرته فوق مدينة الزاوية .

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