انتخاب ليبيا نائب رئيس الهيئة الفنية المتخصصة للتعليم بالاتحاد الأفريقي

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق انتخاب ليبيا لمنصب نائب رئيس الهيئة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن ذلك جاء خلال مشاركة ليبيا ممثلة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني في أعمال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا باثيوبيا.

وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاجتماع الوزاري انتخاب هيئة جديدة حيث ترشحت ليبيا لعضوية المكتب عن دول شمال أفريقيا وتحصلت على منصب نائب رئيس الهيئة المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي.

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