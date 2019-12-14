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خارجية المؤقتة تبحث التنسيق مع القضاء الدولي لمعاقبة الداعمين للإرهاب

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد اليوم السبت في مدينة بنغازي الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (293) لسنة 2019 ، والمعنية بحصر الاضرار والجرائم الارهابية المدعومة من قطر وتركيا.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة مناقشة تقسيم الملفات على أعضاء اللجنة لحصر ضحايا الإرهاب والأضرار التي لحقت بالدولة الليبية جراء دعم قطر وتركيا للجماعات المتطرفة الارهابية بالتنسيق مع القضاء المحلي والدولي لرفع دعاوى بالخصوص ومعاقبة المتورطين بدعم الإرهاب في ليبيا.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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