في الدوحة.. السراج يبحث تنفيذ مذكرتي التفاهم مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين

الدوحة-العنوان

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقعهما الطرفين حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، إن الاجتماع الذي عقد في الدوحة على هامش مشاركة السراج في منتدى الدوحة، بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، تطرق كذلك إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة، والعلاقات الثنائية بين الطرفين.

ووقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي اتفاقين للتعاون العسكري والأمني بالإضافة ترسيم الحدود البحرية، الأمر الذي قوبل بانتقادات محلية وإقليمية لاسيما من اليونان التي قررت طرد سفير حكومة الوفاق على إثرهما.