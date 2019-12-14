سقوط أمطار غزيرة على مناطق الشمال الشرقي للبلاد

طرابلس-العنوان

تشهد مناطق الشمال الشرقي للبلاد سقوط أمطار، اليوم السبت، قد تكون غزيرة وتصحبها سحب رعدية، في حين يميل الطقس إلى الطقس إلى الاستقرار تدريجيا على أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق بين 15 و20 درجة مئوية، وبين 11 و16 درجة مئوية على المناطق الجبلية، على أن تسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل وصباح الغد.

ففي مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتقل سرعتها تدريجيا الليلة وغدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، وبين 15 و20 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

أما سرت والخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تشهد سقوط أمطار على مناطق الجبل الأخضر -بنغازي وأقصى الساحل الشرقي-والبطنان، تمتد إلى بعض مناطق الدواخل قد تصحبها سحب رعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة اليوم، وتؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، على أن تنقشع السحب الممطرة غدا.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا على بعض المناطق الساحلية، قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، وبخاصة على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتكون ما بين 11 و16 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور سحب عالية على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة، تتحول غدا من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر.

أما الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر.