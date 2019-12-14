مديرية أمن بنغازي تتمكن من القبض على متهمين بتحويل أموال لإرهابي هارب

ليبيا – قام قسم البحث الجنائي مديرية أمن بنغــازي بضبط شخصين (الأب وأبنه) لقيامهما بتهريب أموال خارج الدولة لشخص داعشي هارب عن طريق شخص ثالث مصري الجنسية و حيازتهما لأسلحة وذخائر داخل منزلهما.

مديرية أمن بنغازي أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن معلومات وردت لدى أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي من أحد مصادرهم الخاصة مفادها قيام شخصين (الأب وأبنه) بتهريب وتحويل أموال بمبالغ كبيرة خارج الدولة الليبية لصالح شخص ثالث مصري الجنسية.

وبيّنت أنه عقب التحري وجمع المزيد من المعلومات تبين ان هذا الشخص الثالث المصري الجنسية له علاقة بشخص رابع داعشي هارب وان الأموال التي يتداولونها هي أموال الداعشي.

وعقب التحري وجمع المزيد من المعلومات من قبل تحريات قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن وردت معلومات مُفادُها بأن هناك تحركات مشبوهة في الفترة المسائية المتأخرة عند منزل الشخصين المتحري عنهما كل من الأب وأبنه وأنه يوجد عدة اشخاص يترددون عليهما رفقة نساء بالنقاب ويقومون بإنزال أكياس ويدخلون بها وعلى الفور تم عرض المحضر على النيابة العامة وأخذ الأذن لضبط الشخصين.

وأشارت إلى أنه تم ضبطهما وضبط بحيازتهم سلاح نوع كلاشن كوف وذخائر ومخازن وكذلك مسدس تسعة ملي وبالاطلاع على الهاتف المحمول الخاص بالأبن وجد به مراسلات صوتية ورسائل تفيد قيامه بتهريب مبالغ مالية كبيرة خارج الدولة.

وأضات أنه تمت مشاهدة صور لاسلحة نوع كلاشن كوف قائم بعرضها وكذلك مشاهدة مقطع مرئي يعرض لتمثال أثري من الآثار المصرية لونه أسود وبالاستدلال معهم اعترف الأب بعلاقته بالشخص الثالث المصري الجنسية وذكر أن من يتعامل معه في هذا النشاط هو أبنه كما اعترف الأبن بتعاونه مع الشخص الثالث المصري الجنسية في تجميع وتهريب وتحويل الأموال الكبيرة خارج الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية