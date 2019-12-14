السراج يصل قطر ويناقش الاتفاقية الأمنية مع الأتراك

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت على هامش مشاركته في “منتدى الدوحة” وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار.

وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية محمد سيالة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق فإن الجانبين بحثا الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقعها الطرفان حول التعاون الأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

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