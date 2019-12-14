المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية: السراج عقد اتفاقيات مشبوهة مع تركيا مقابل دعمه بالسلاح

ليبيا – قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية في مصر إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سياسياً انتهى في ليبيا بغض النظر عن سير العمليات العسكرية.

العميد راغب لفت في تصريح لموقع “المصري اليوم” إلى أن الشعب الليبي حريص على ثرواته ومقدراته وأن السراج جاء ليعقد اتفاقيات مشبوهة ليعطي ثروات ليبيا لتركيا مقابل الدعم بالسلاح الأمر الذي خلق حالة من عدم رضا عن حكمه.

وأشار إلى أن توقف نسبي للعمليات وعودتها مرة أخرى ساعد الجيش للاستفادة من المواجهات السابقة وسد كافة الثغرات من العمليات السابقة عبر التسليح والتدريب على مستوى عالي، منوهاً إلى أن الجيش قادر على تحقيق نصر.

كما أفاد أن هناك عمليات تتم من الساحل لمنع الإمدادات الخارجية من الوصول إلى الميليشيات وهناك عمليات تشن على مصراته وسرت لفتح جبهات مفتوحة، معتبراً أنه أمر مطلوب لإضعاف جبهة الميليشيات علاوة على وصول الجيش إلى مناطق في طرابلس لم يتم الوصول إليها من قبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية