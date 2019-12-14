التنسيق مع القضاء المحلي والدولي لرفع دعاوى على داعمي الإرهاب

عقد اليوم في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة بنغازي، الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم مئتين وثلاثة وتسعين لسنة ألفين وتسع عشرة، والمعنية بحصر الأضرار والجرائم الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا.

حيث ناقشت اللجنة في جدول أعمالها الثالث تقسيم الملفات على أعضائها لحصر ضحايا الإرهاب، والأضرار التي لحقت بالدولة الليبية جراء دعم قطر وتركيا للجماعات المتطرفة الإرهابية، بالتنسيق مع القضاء المحلي والدولي لرفع دعاوى بالخصوص ومعاقبة المتورطين بدعم الإرهاب في ليبيا.

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