لجنة الخارجية النيابية: القوات المسلحة ستدخل وسط العاصمة للقضاء على الميليشيات

ليبيا – إعتبر رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري أن ساعة الصفر التي أعلن عنها القائد العام للجيش المشير خليفة هدفها القضاء على من أفسد الحياة السياسية والإجتماعية في ليبيا ومن تسبب بعرقلة مسيرة القوات المسلحة لتحرير طرابلس والقضاء على المليشيات التي عاثت في الأرض فساد.

العقوري أكد في تصريح عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد على أن القوات المسلحة على مشارف العاصمة وستدخل لوسطها وتدك هذه المليشيات وتقضي عليها، منوهاً إلى أن هذه المليشيات كانت سبب الفساد في الدولة وهي من تسيطر على الحكومة غير الشرعية.

وعلق على إعلان اليونان بسحب إعترافها للمجلس الرئاسي وإعتبار البرلمان هو السلطة الشرعية لافتاً إلى أن تصريح حكومة تعتبر من ضمن دول الإتحاد الاوروبي بإعترافها الرسمي بمجلس النواب تعد خطوة ستتبعها دول بالإعتراف الرسمي بحكومة المؤقتة.

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