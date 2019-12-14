لنقي: التطورات العسكرية ستفرض على المشاركين في مؤتمر برلين وضعا جديدا

أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن التطورات الميدانية في العاصمة طرابلس ستفرض وضعا جديدا بشأن مؤتمر برلين.

وقال لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “لعل التطورات العسكرية الأخيرة ستبرز وضعًا جديدًا لا يمكن تجاهله بل ستفرض على الدول المشاركة في مؤتمر برلين التعامل معه”.

وأضاف لنقي “أعتقد أن مؤتمر برلين سيؤجل إلى أجل غير مسمى بل قد يلغى” مشددا على أن الأيام القادمة ستكون حاسمة “وستحدث مفاجآت وتغيرات كبيرة في التحالفات الداخلية تنقل الأعداء إلى صفوف الحلفاء” معتبرا أن هذا أمر متوقع نتيجة للعقيدة التي يتقاتل بها الفريقين”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا