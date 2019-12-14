وزير خارجية تركيا: حكومة الوفاق لم تطلب إرسال جنود إلى طربلس حتى الآن

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن حكومة الوفاق الوطني لم تطلب من بلاده إرسال جنود إلى طرابلس حتى الآن، على حد قوله.

وقال أوغلو، في تصريحات خلال “منتدى الدوحة” اليوم السبت: “حكومة الوفاق الليبية لم تطلب إرسال جنود إلى طرابلس حتى الآن، وفي حال طلبت من تركيا نشر قوات في ليبيا سنقبل ذلك”، مؤكدا “أن إرسال جنود هو أسهل شيء يمكن أن يحدث”.

وأضاف أوغلو، “روسيا هناك في ليبيا)الآن، وهي تحاول التواجد منذ السنتين أو الثلاث الأخيرة، والآن هي لاعب على الساحة الليبية”، وفق قوله.

والتقى وزير الخارجية التركي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، على هامش فعاليات منتدى الدوحة؛ لمناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس حول ترسيم الحدود البحرية، بحسب ما ذكر تشاووش أوغلو.

وأوضح أوغلو قائلا: “ناقشنا مذكرة تفاهم، وأكدنا أننا سنستمر في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا الشرعية في شرق البحر المتوسط”.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر الماضي بإسطنبول، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، وفق ما ذكرت الحكومة التركية.

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