المستشار صالح يبحث مع نظيره المصري آخر التطورات

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم مع نظيره المصري علي عبد العال، آخر التطورات على الساحة الليبية، وتداعيات اتفاقية السراج مع تركيا، وذلك خلال لقاء عقد على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي المقام بشرم الشيخ.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، أن المستشار صالح أكد خلال اللقاء تكثيف الجهود لسحب الاعتراف بحكومة السراج غير الشرعية، مثمنا دور البرلمان المصري في تنديده بهذه الاتفاقية.

كما سلم رئيس مجلس النواب رسالة رسمية لنظيره المصري توضح بطلان هذه الاتفاقية، ويطالب فيها البرلمان المصري بسحب اعترافه بحكومة السراج.

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