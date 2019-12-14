خارجية تشاد تحذر من خطر الجماعات الإرهابية في الجنوب الليبي

أكد وزير خارجية تشاد، شريف محمد زين، تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا منذ إسقاط الدولة الليبي.

وقال زين لسبوتنيك إنه منذ سقوط نظام القذافي تعيش ليبيا حالة انقسام بين عدة قوى وميليشيات مسلحة، والجنوب الليبي أصبح منطقة لا قانون فيها، ويأوي جماعات إرهابية ومرتزقة ومهربين من كل الأنواع خاصة مهربي الأسلحة والمخدرات وحتى البشر، هذه الجماعات أصبحت قوية لدرجة أنها تتحدى الحكومة الليبية كما تتحدى السلطات في الشرق الليبي”.

وأضاف زين “انطلاقا من الجنوب الليبي أصبحت هذه الجماعات مصدر تهديد للبلدان المجاورة، … فقد قام مؤخرا موكب مؤلف من 50 شاحنة بترك الجنوب الليبي ليدخل إلى الأراضي التشادية، لحسن الحظ قامت قوات الدفاع والأمن التشادية بإيقاف هذا الموكب ومنعه، لكن يجب التذكير بأنه ما زال هناك عدد كبير من الجماعات المسلحة التي لا تهدد البلدان الجارة فحسب، بل يمارسون عمل المرتزقة على حساب القوى الليبية”

وأردف زين “نحن نعتقد بأن تواجد هذه الجماعات في جنوب ليبيا يشكل عائقا أمام حل الأزمة الليبية” مناشدا المجتمع الدولي للتدخل لحل الأزمة الليبية بأسرع وقت، مبينا أن الأزمة الليبية “أصبحت مصدر تهديد لكل دول الساحل”.

وزاد زين “نحن ننتظر دعم كل شركاء تشاد ونعتقد بأن كل القوى الأعضاء في مجلس الأمن يمكنها دعمنا إن على مستوى مجلس الأمن لإيجاد حل للأزمة الليبية أو على مستوى تقديم دعم لليبيا ولدول المنطقة لكي يتم وضع حد للجماعات المسلحة التي تهدد الاستقرار في تشاد ودول الساحل”.

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