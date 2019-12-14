عقيلة صالح يتحرك دوليا لسحب الاعتراف بالوفاق

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، إن مجلسه يعمل حثيثا لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق التي اعتبرها “غير شرعية”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عقيلة صالح، برئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، ضمن سلسلة لقاءات عقدها خلال مشاركته في منتدى الشباب العالمي المقام بشرم الشيخ.

وقام عقيلة بتسليم رسالة رسمية لنظيره المصري يوضح فيها عدة نقاط قانونية لبطلان الاتفاقية بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ويطلب فيها من البرلمان المصري سحب الاعتراف بحكومة السراج.

ووفق تصريحات لعبدالحميد صافي، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس، فقد ثمّن عقيلة دور البرلمان المصري في تنديده بالاتفاقية بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفيما ناقش الطرفان آخر التطورات، أكد عقيلة صالح أن الجيش الوطني يقوم بدوره في معركة طرابلس لتخليصها من “الإرهابيين”.

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