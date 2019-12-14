مصر: استمرار تمويل “المليشيات” يهدد الأمن في المنطقة

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن استمرار تدفقات التمويل الخارجي الذي يصل لبعض المليشيات المسلحة في ليبيا يهدد الأمن القومي لدول الجوار الليبي.

وكان رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير منير زهران قد نوّه في وقت سابق بأن أردوغان قد سبق وأمد قوات الوفاق بآليات عسكرية وأسلحة تم ضبطها بالفعل، ما يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، ويمثل تهديدا مباشرا لأمن البحر المتوسط.

كما شدد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية على أن الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا لترسيم الحدود البحرية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والبحر المتوسط وموارده، لاسيما أن تركيا دولة ضالعة في دعم وتمويل الإرهاب حسب تصريحه.

وأشار زهران في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن حكومة السراج لم تراع علاقات حسن الجوار خاصة مع مصر التي تشاركها مساحات كبيرة من الحدود وتربطهما علاقات أخوة تاريخية.

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