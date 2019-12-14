اخبار ليبيا الان

مصر: استمرار تمويل “المليشيات” يهدد الأمن في المنطقة

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن استمرار تدفقات التمويل الخارجي الذي يصل لبعض المليشيات المسلحة في ليبيا يهدد الأمن القومي لدول الجوار الليبي.

وكان رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير منير زهران قد نوّه في وقت سابق بأن أردوغان قد سبق وأمد قوات الوفاق بآليات عسكرية وأسلحة تم ضبطها بالفعل، ما يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، ويمثل تهديدا مباشرا لأمن البحر المتوسط.

كما شدد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية على أن الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا لترسيم الحدود البحرية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والبحر المتوسط وموارده، لاسيما أن تركيا دولة ضالعة في دعم وتمويل الإرهاب حسب تصريحه.

وأشار زهران في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن حكومة السراج لم تراع علاقات حسن الجوار خاصة مع مصر التي تشاركها مساحات كبيرة من الحدود وتربطهما علاقات أخوة تاريخية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك