منطقة طبرق العسكرية تشكل للجنة للحد من الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا 24–خاص

أعلن اللواء هاشم بورقعة، آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة، اليوم السبت، تشكيل لجنة مشتركة تجمع جهاز الهجرة غير الشرعية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة طبرق.

ورأى اللواء هاشم بورقعة، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا24، أن ملف الهجرة غير الشرعية لا يعبر ملفًا شائكًا بمنطقة طبرق، مشيرًا إلى أنه يعد أحد الملفات التي تعاني منها جميع الدول حتى الكبرى منها، ما لدى ليبيا يعتبر جزء بسيط من هذا العالم.

وقال بورقعة، “نحن لدينا اهتمام بهذا الملف لكون طبرق إحدى المدن التي تستقبل عشرات المهاجرين، ولكونها منطقة حدودية مع مصر؛ فإن أغلب المهاجرين إليها من القطر المصري الشقيق يليهم السودانيين والبقية أفارقة”.

وأضاف، “شكلنا لجنة مشتركة تجمع جهاز الهجرة غير الشرعية وتناقشنا مع مباحث الجوازات وجهاز الهجرة غير الشرعية والحرس البلدي ورئيس المجلس التسييري”.

وقال، “لا ننظر إلى الشهادة الصحية بل ننظر أولاً إلى الإقامة لدى المهاجر، مع وجود الإقامة ستكون مرفقة بالشهادة الصحية وأي مهاجر مخالف مهما تكون جنسيته سيحال إلى مباحث الجوازات ويتخذ معه الإجراء الصحيح”.

وأوضح، “أن المهاجر صاحب الإجراءات السليمة يحال إلى مكتب العمل، أما البقية ستباشر اللجنة المشكلة عملها وهي من مباحث الجوازات والحرس البلدي وجهاز الهجرة”.

وقال، “نحن مستمرين في الإبعاد من البداية ونحن نبعد والمهاجر يعود ولكن هذه اللجنة سوف تقلص عدد المهاجرين وتحد من هذا التدفق”.

وأشار بورقعة، إلى أن المهاجرين الحاملين لأمراض بكل أنواعه لا نقاش فيهم وسيتم ترحيلهم مباشرة.

وكشف بورقعة، حدوث العديد من المخالفات مع عدد من العيادات وهم رهن التحقيق.

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