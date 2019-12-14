إصابة شيخ بلجنة الفتوى بطرابلس ومقدم برنامج على قناة التناصح في محاور طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلن في العاصمة عن إصابة عضو لجنة الفتوى بدار الافتاء بطرابلس الشيخ عبد الفتاح الكاسح خلال مشاركته ضمن صفوف قوات الوفاق باشتباكات اليوم السبت بأحد محاور طرابلس ضد الجيش الليبي.

ودون تقديم أي تفاصيل قالت قناة التناصح التي يقدم من خلالها الكاسح برنامج “مع دار الإفتاء” إن الشيخ أصيب بمحاور القتال بجنوب طرابلس.

واشتدت المعارك في محيط العاصمة طرابلس منذ يوم الجمعة بعد إعلان القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ساعة الصفر لاقتحام طرابلس.

وأمر حفتر جميع الوحدات العسكرية في طرابلس بالتقدم صوب قلب العاصمة، وقال “اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة”.

وأضاف، “قت ساعة الصفر ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر”.

وأعلن الجيش، يوم الجمعة، أن قواته الجوية دمّرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التركية ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، خلال قصف جوّي على الكلية الجوية بمصراتة.

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