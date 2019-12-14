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انتهاء أعمال صيانة مهبط مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مطار معيتيقة الدولي الانتهاء من كشط وصيانة مهبط المطار مؤكدة استئناف الرحلات بعد قليل.

وأكد مطار معيتيقة انتهاء أعمال صيانة الهبوط بالمهبط إضافة إلى كشط وصيانة المهبط لتستأنف الرحلات بعد قليل برحلة الخطوط الجوية الليبية لمطار تونس قرطاج ورحلة الأجنحة الليبية صوب مطار إسطنبول الدولي.

وكان مطار معيتيقة أعلن أمس الأول الخميس إيقاف الملاحة الجوية بالمطار اعتبارا من يوم غد الجمعة الساعة 23:59 وحتى الساعة 18:00 من يوم السبت بسبب استمرار الصيانة بمهبط المطار لعلاج إحدى الهبوطات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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