انتهاء أعمال صيانة مهبط مطار معيتيقة

أعلن مطار معيتيقة الدولي الانتهاء من كشط وصيانة مهبط المطار مؤكدة استئناف الرحلات بعد قليل.

وأكد مطار معيتيقة انتهاء أعمال صيانة الهبوط بالمهبط إضافة إلى كشط وصيانة المهبط لتستأنف الرحلات بعد قليل برحلة الخطوط الجوية الليبية لمطار تونس قرطاج ورحلة الأجنحة الليبية صوب مطار إسطنبول الدولي.

وكان مطار معيتيقة أعلن أمس الأول الخميس إيقاف الملاحة الجوية بالمطار اعتبارا من يوم غد الجمعة الساعة 23:59 وحتى الساعة 18:00 من يوم السبت بسبب استمرار الصيانة بمهبط المطار لعلاج إحدى الهبوطات.

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