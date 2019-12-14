11 توصية في ختام المؤتمر العلمي الرابع لمكافحة العدوى

أصدر المؤتمر العلمي الرابع لمكافحة ومنع العدوى، الذي نظمته كلية الطب البشري بجامعة سرت، بالتعاون مع الاتحاد العربى لمكافحة العدوى وسلامة المرضى، وبلدية سرت، وقطاع الصحة بالمدينة، 11 توصية في ختام فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بدءًا من العاشر من الشهر الجاري.

وجاءت توصيات المؤتمر الذي انطلق هذا العام تحت شعار «مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية» بمشاركة مختصين من مصر والسعودية كالتالي:

– ضرورة توفير الكواشف الخاصة بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

– تدريب العاملين بالمختبرات على الكشف الدقيق للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

– وضع سياسة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بكل منشأة صحية.

– تدريب الأطباء ورفع كفاءتهم في مجال مكافحة العدوى، والكشف المبكر.

– تدريب التمريض على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

– تدريب الأطقم الطبية، والأطقم الطبية المساعدة على تنظيف وتطهير وتعقيم وتوفير الكواشف الخاصة بها.

– وضع سياسة لاختيار المنظفات والمطهرات داخل المستشفيات.

– نشر الوعي الصحي وتأكيد أهمية إجراءات النظافة الشخصية، ونظافة البيئة داخل المجتمع، مع التركيز على مصادر انتقال العدوى داخل المدارس.

– ضرورة فصل النفايات وتخزينها ونقلها والتخلص النهائي منها.

– ضرورة الإشراف ومتابعة إجراءات التخلص من النفايات.

– ضرورة إعداد الدليل الوطني لمكافحة العدوى.

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