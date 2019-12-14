خارجية المؤقتة: السفارات التابعة للوفاق تتواصل معنا

كشف السكرتير الثالث بديوان وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة الصالحين النيهوم، أن بعض السفارات الليبية في الخارج والتابعة لحكومة الوفاق، تتواصل مع الحكومة المؤقتة في الخفاء، وأن موعد إعلانها الانشقاق عن الوفاق سيكون في الوقت الذي يعلن فيه الجيش بسط سيطرته على طرابلس.

ولفت النيهوم في تصريحه، لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن الدعوة التي أطلقتها وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، للانشقاق عن الوفاق، قد تقلب الموازين على الصعيد السياسي في ليبيا، وتغير بوصلة المجتمع الدولي نحو الحكومة المؤقتة لكونها الحكومة الشرعية في ليبيا.

من جهة أخرى، توقع دبلوماسيون وسياسيون، أن إعلان المشير واقتراب الجيش الوطني من قلب العاصمة طرابلس، قد يؤدي إلى تطور كبير وإيجابي في إنهاء الأزمة الليبية.

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