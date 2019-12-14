اخبار ليبيا الان

خارجية المؤقتة: السفارات التابعة للوفاق تتواصل معنا

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف السكرتير الثالث بديوان وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة الصالحين النيهوم، أن بعض السفارات الليبية في الخارج والتابعة لحكومة الوفاق، تتواصل مع الحكومة المؤقتة في الخفاء، وأن موعد إعلانها الانشقاق عن الوفاق سيكون في الوقت الذي يعلن فيه الجيش بسط سيطرته على طرابلس.

ولفت النيهوم في تصريحه، لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن الدعوة التي أطلقتها وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، للانشقاق عن الوفاق، قد تقلب الموازين على الصعيد السياسي في ليبيا، وتغير بوصلة المجتمع الدولي نحو الحكومة المؤقتة لكونها الحكومة الشرعية في ليبيا.

من جهة أخرى، توقع دبلوماسيون وسياسيون، أن إعلان المشير واقتراب الجيش الوطني من قلب العاصمة طرابلس، قد يؤدي إلى تطور كبير وإيجابي في إنهاء الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك