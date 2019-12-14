تركيا تؤسس قاعدة عسكرية في شمال قبرص

العنوان_ليماسول

أكد نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية في شمال قبرص كودريت أوزيرساي، أن تركيا قد قدّمت طلباً رسمياً لجزيرة قبرص التركية، من أجل إنشاء قاعدة جوية لطائرات من دون طيار “مسلّحة وغير مسلّحة” على أراضيها، وبأن قبرص الشمالية وافقت على الطلب التركي.

وأضاف أوزيرساي، في حديث هاتفيّ مع قناة سي إن إن تورك التركية، أن شمال قبرص قد خصّصت فعلاً قاعدة من أجل استخدامها من الجانب التركي، لتسيير طائرات من دون طيار، مسلّحة وغير مسلّحة، بغرض حماية سفن التنقيب التركية في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك من أجل حماية السفن الحربية التركية في تلك المنطقة.