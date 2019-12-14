الحكومة المؤقتة تعتزم رفع دعوى بالمحاكم المحلية والدولية ضد تركيا وقطر لدعمهما الجماعات المتطرفة في ليبيا

أخبار ليبيا24

تعتزم الحكومة الليبية المؤقتة رفع دعاوى قضائية بالتنسيق مع القضاء المحلي والدولي ضد تركيا وقطر لدعمهما الجماعات المتطرفة في ليبيا.

وعقد اليوم السبت بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة ببنغازي الاجتماع الثالث للجنة المعنية بحصر الأضرار والجرائم الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية، عبدالهادي الحويج، ونائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات، عبدالسلام البدري.

وناقشت اللجنة في جدول أعمالها الثالث تقسيم الملفات على أعضاء اللجنة لحصر ضحايا الإرهاب والأضرار التي لحقت بالدولة الليبية جراء دعم قطر وتركيا للجماعات المتطرفة الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع القضاء المحلي والدولي لرفع دعاوى بالخصوص ومعاقبة المتورطين بدعم الإرهاب في ليبيا.

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