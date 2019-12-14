رئيس البرلمان المصري يؤكد مساندته للجيش الليبي

أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال ،اليوم السبت ،على دعم و مساندة البرلمان ،لقوات الجيش الوطني الليبي ،في حربه ضدّ الارهاب.

وقال عبد العال في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ،خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ، إن مصر تتفهم للأوضاع في ليبيا ،وتعتبر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي ،في وقت تحتدم المعارك بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.

من جانه قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن “الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع”.

وطالب رئيس البرلمان الليبي، الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي. وتابع: “نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس”.

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