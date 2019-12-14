قراءة في “كلمة المشير”.. رسالة للسراج وأردوغان

قال الباحث السياسي المهتم بالشأن العام حسين الشارف، إن كلمة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر كانت قوية في مضمونها، وتعكس منطق القوة التي يتعامل به الجيش ضد التشكيلات المسلحة، وعزمه إنهاء المعركة التي انطلقت يوم 4 أبريل الماضي.

وذكر الشارف، في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، اليوم السبت، أن إعلان المشير حفتر “ساعة الصفر” جاء بعد فترة طويلة ظل فيها الجيش الوطني يستنزف قدرات التشكيلات المسلحة عبر عمليات قتالية تتم استناداً إلى خطط عسكرية تراعي الكثافة السكانية للعاصمة طرابلس، وعدم استعمال الأسلحة الثقيلة لتجنب إحداث أضرار في مباني وأملاك المواطنين.

وأكد الشارف أن “كلمة المشير” ردت بشكل علني على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي عبر فيها عن استعداده إرسال جنود إلى ليبيا في حال طلبت منهم حكومة الوفاق التي لم ترد بعد على دعوة أردوغان، بينما اكتفى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بكلمة مصورة بعد إعلان المشير حفتر “ساعة الصفر” رآها الباحث السياسي حسين الشارف ضعيفة وتعكس فشل المجلس الرئاسي وانفلات الأمور.

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