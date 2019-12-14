تأخر استكمال صيانة أعطال بشبكة الكهرباء بالجبل الأخضر لسوء الأحوال الجوية

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قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، إن سوء الأحوال الجوية حل دون استكمال فرق صيانة الخطوط الهوائية للأعطال التي ضرب دوائر نقل الطاقة (القوارشة-مراوة) من خمسة أيام.

وأكد خليفة، أن استمرار فرق الصيانة في أعمال الصيانة في ظل هذه الظروف المناخية سيكون مجازفة كبيرة وخطيرة على أرواحهم، مشيرًا إلى أن العمل يحتاج إلى الصعود على أبراج يصل ارتفاعها عن سطح الأرض إلى نحو 40 مترًا.

وأضاف، خليفة، في خطاب اعتذار موجه إلى أهالي البيضاء والمناطق المتضررة من جراء هذا العطل، أنه “رغم كل هذه الصعاب لازال أبنائكم متواجدين في موقع العمل وعلى أمل بأن تهدأ الرياح وتتوقف الأمطار حتى يتسنى لهم إصلاح العطل وإنهاء العمل وإعادة شحن الدوائر وارجاع الأحمال المفصولة”.

ويعاني أهالي منطقة الجبل الأخضر المعروفة بأجوائها الباردة خلال الشتاء منذ أيام من اقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب الأعطال التي ضربت دوائر نقل الطاقة (القوارشة-مراوة).

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