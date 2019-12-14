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افتتاح معرض الملابس والمشغولات اليدوية في البركت

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتح في قاعة مسرح مدرسة أبي بكر الصديق بمنطقة البركت، معرض الملابس والمشغولات اليدوية.

المعرض نظمته جمعية ود الصالحين للأعمال الخيرية والتعليم الجماعي بمشاركة 13 متدربة، تم تدريبهن لمدة شهر واحد على أساسيات الخياطة وتصميم الملابس بالطريقة اليدوية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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