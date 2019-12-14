الخطوط الجوية الإفريقية تستأنف رحلاتها من مطار معيتيقة

أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية ،اليوم السبت ،استئناف رحلاتها الجوية ، حسب جدولها الشتوي من مطار معيتيقة، اعتبارا من غد الأحد.

وقالت الخطوط الجوية الإفريقية ،إنها ستبدأ رحلاتها من مطار معيتيقة بعد تلقيها إشعاراً من مصلحة الطيران المدني وهيئة المطارات بالسماح بذلك.

وكانت إدارة مطار معيتيقة الدولي ،اعلنت في وقت سباق اليوم ،عن الانتهاء من كشط وصيانة مهبط المطار مؤكدة استئناف الرحلات بعد قليل.

وأكد مطار معيتيقة انتهاء أعمال صيانة الهبوط بالمهبط إضافة إلى كشط وصيانة المهبط لتستأنف الرحلات بعد قليل برحلة الخطوط الجوية الليبية لمطار تونس قرطاج ورحلة الأجنحة الليبية صوب مطار إسطنبول الدولي.

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