قوات الوفاق تقول إنها شنت ضربت المدفعية الثقيلة قوات الجيش جنوبي طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت غرفة عمليات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق اليوم السبت أن قواتها قصفت قوات الجيش الوطني بالمدفعية الثقيلة في محيط محور اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت الغرفة، “المدفعية الثقيلة التابعة لقواتنا البطلة تعاملت بدقة مع تجمعات للميليشيات متعددة الجنسيات في محيط محور اليرموك بعد أن حدّدت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها”.

من جهته، قال آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب، اللواء أحمد أبوشحمة، في تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام مناصرة لحكومة الوفاق، إن قوات الوفاق شنت هجوما على تمركزات “لميليشيات مجرم الحرب حفتر” في محور عين زارة”.

وتشهد محاور طرابلس منذ يومين معارك واسعة بعدما أعلن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بدء ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة.

وأكد الجيش الوطني، في وقت سابق، سابق تقدمه جنوبي العاصمة، معلناً سيطرته على تمركزات ومعسكرات ونقاطا جديدة.

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