تسرب الوقود في مستودع طرابلس النفطي نتيجة الاشتباكات

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط تعرض مستودعها في طرابلس لضربة بعيار ناري نتيجة الاشتباكات المسلحة في المدينة، اليوم السبت.

وأصيب الخزان «120» الخاص بوقود الديزل بمستودع طرابلس النفطي بعيار ناري مما أدى الى حدوث ثقب عميق بالخزان وتسرب وقود الديزل منه، فيما تولت فرق الطوارئ والصيانة اتخاذ الإجراءات الأولية المتمثلة في تفريغ الخزان ونقل الوقود، والسيطرة على التسرب، بحسب ما ذكرت صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

وأكدت الشركة توافر المحروقات بشكل طبيعي في جميع محطات التوزيع، مشددة على رفضها «تجدد الاعتداءات على منشآتها وتهديد حياة العاملين فيها»، مشيرة إلى أن العمال «يخاطرون بحياتهم بشكل يومي من أجل خدمة المواطنين».

والسبت الماضي، أوقفت الشركة «العمليات التشغيلية في مستودع طرابلس وإخلائه، نتيجة تصاعد الاشتباكات المسلحة في المدينة. واضطرت إلى تفعيل خطة الإخلاء التامة حرصا على سلامة المستخدمين، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات أمن وسلامة للحفاظ على الإنشاءات التابعة للشركة من خلال خطة طوارئ القطاع والتنسيق مع شركاته.

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