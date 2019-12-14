نجاة آمر قوة حماية وتأمين سرت من حادث سير

أخبار ليبيا24

نجا آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبدالله النعاس ومرافقيه من حادث سير أثناء عودتهم من سرت.

وأعلنت القوة التابعة لحكومة الوفاق، تعرض آمرها ومرافقيه إلى حادث سير أثناء عودتهم من سرت، مشيرة إلى أنهم تلقوا الفحوصات الطبية اللازمة وغادروا المستشفى.

وشكّلت قوة حماية وتأمين سرت المنبثقة من قوات “البنيان المرصوص” بعد تحرير سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، في ديسمبر 2016، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كلّف العميد النعاس عبد الله بإمرة القوة التي تتخذ من سرت مقرًا لها.

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