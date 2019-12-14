خلال لقائه عقيلة صالح.. رئيس البرلمان المصري يجدد دعم بلاده للقوات المسلحة

أخبار ليبيا 24- متابعات

جدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بمدينة شرم الشيخ المصرية، دعم بلاده للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب.

واجتمع عقيلة صالح مع رئيس مجلس النواب المصري على هامش مشاركته في فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والاتفاقية “الباطلة” الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التركي، وفق ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي اليوم السبت.

وعبّر رئيس مجلس النواب المصري تفهم بلاده للأوضاع في ليبيا، مؤكدا على أن مصر تعتبر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، على حد قوله.

وسلّم صالح، لنظيره المصري خطاباً رسمياً يوضح فيه عدم دستورية وقانونية الاتفاقية الموقع بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومطالبة مجلس النواب الليبي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق غير الشرعية.

وأكد عقيلة صالح، تعويلهم على الدور المصري لدعم إرادة الشعب الليبي، معبرا عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية قيادةً وبرلماناً وشعباً على دعمهم اللامحدود للشعب الليبي ومجلس النواب والجيش الوطني في حربهم ضد الإرهاب والتطرف.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى مدينة شرم الشيخ أمس الجمعة، قادما من العاصمة اليونانية أثينا التي التقى خلال زيارته إلى أثينا الخميس الماضي، برئيس البرلمان اليوناني كوسانتينس تاسولاس، لبحث العلاقات الثنائية ومذكرتي التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا مؤخرا.

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