هيئة مشائخ وأعيان ليبيا تبارك تقدمات القوات المسلحة

باركت الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا انتصارات وتقدمات القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، في محاربة المليشيات الإرهابية المتطرفة ومليشيات المال العام.

الهيئة في بيان لها دعت المدن والقبائل والمكونات والتركيبات في المنطقة الغربية، إلى الوقوف صفا واحدا لدعم الجيش في تطهير البلاد من الفساد، كما دعت الجميع إلى الخروج ببيانات دعم وتأييد للقوات المسلحة ودعوة أبنائهم للانضمام إلى الجيش.

وأكدت الهيئة الوطنية أن البلاد تحتاج اليوم وقفة من الجميع، في هذه اللحظات التاريخية التي يمر بها الوطن.

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