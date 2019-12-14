إدارة التفتيش بوزارة الصحة تتفقد مستشفى الجلاء

أجرت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة زيارة تفقدية فجائية لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، ومدير مكتب التفتيش بمستشفى الجلاء.

وأوضحت إدارة التفتيش أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على سير عمل المستشفى، والاطلاع عن قرب إلى ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى، ومدى تنفيذ توجيهات وزارة الصحة برفع حالة التأهب القصوى بكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات.

إدارة التفتيش والمتابعة تفقدت خلال الزيارة عددا من الأقسام بالمستشفى، وغرف الإسعاف والطوارئ، وقسم العناية الفائقة وبعض الأقسام الإيوائية.

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