شاهد.. إمام مسجد يتوعد بقطع لسان من يتحدث عن دخول الجيش لطرابلس

استبعد خطيب مسجد في العاصمة طرابلس دخول قوات الجيش للمدينة متوعدا من يبث هذه الشائعات بقطع لسانه أما من يتعامل مع القوات المسلحة فتقطع يده ورجله.

وأوضح خطيب جامع بن نابي بشارع الصريم عبد الرزاق امشيرب في تسجيل مصور له أمس في خطبة الجمعة أنه يستبعد دخول الجيش لطرابلس الجيش لطرابلس قائلا “داخلين جهنم” وليس طرابلس التي بها رجال يدافعون عنها محذرا من أن دخول الجيش لطرابلس سيؤدي للتنكيل بالنساء والأطفال.

وقال إن ما يتردد عن دخول الجيش لطرابلس ليس إلا شائعات لا أساس لها متوعدا من يبث هذه الشائعات “بقطع لسانه” ومن يتعامل مع من وصفه بـ”العدو” قطع يده وقدمه “تطبيقا للقصاص” على حد تعبيره.

وأضاف أن ليبيا تعني الكثير للرجال والنساء الأحرار وليس لمن يتفاوض عليها ليقرر لمن يعطيها.

الشيخ "عبد الرازق امشيرب" خطيب مسجد "بن نابي" بطرابلس يستغل خطبة الجمعة لاستهداف الجيش الليبي Posted by ‎Afrigate News بوابة افريقيا الاخبارية‎ on Saturday, December 14, 2019