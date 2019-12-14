وزير الصحة بالمؤقتة يطالب برفع حالة التأهب تحسبا لأي طارئ

وجه وزير الصحة سعد عقوب تعليماته العاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات والمراكز التخصصية، والأجهزة التابعة للقطاع، برفع درجة التأهب القصوى لتوفير الدعم اللوجستي وتطوير نظم الطوارئ،

بما يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة في تقديم وتسهيل كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية، وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.

وشدد عقوب على ضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى تحسبا لأي طارئ كان، ولتلبية النداء في أي ظرف وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد.

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