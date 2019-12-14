“الوفاق” تُبرم اتفاقا جديدا مع تركيا

أبرمت حكومة الوفاق، يمثلها وكيل عام وزارة الصحة محمد عيسى، اتفاقا مع وزارة الصحة التركية، لتشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وتوفير بعض الأطقم الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها عيسى رفقة وفد من وزارة الصحة، إلى العاصمة التركية أنقرة، السبت، لاستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاق، وفق بيان لـ”صحة الوفاق”.

والتقى وكيل الوزارة خلال الزيارة مع وكيل وزارة الصحة التركية أمينة ألب ماشا، ومدير عام شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية سلامي كلش.

وأكد مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الصحة فوزي أونيس، أن الاتفاق تضمن توفير أطقم طبية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي الذي أشرفت على بنائه مؤسسة “تيكا”، بدعم من الحكومة التركية.

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