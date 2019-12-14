تفاصيل حالة الطقس.. وفُرص تساقط الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يستمر سقوط الأمطار بين الحين والآخر السبت، على مناطق الشمال الشرقي، (الجبل الأخضر– بنغازي– أقصى الساحل الشرقي– البطنان وتمتد إلى بعض مناطق الدواخل).

وقال المركز إن الأمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا مما قد تؤدي إلى تجمع المياه في الاماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وأضاف أن السحب الممطرة ستنقشع تدريجيا يوم غد الأحد، فيما تبقى الرياح الغربية الباردة نشطة على أغلب مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية، وتكون قوية أحيانا في الجبل الأخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي، السبت، قد تتجاوز سرعتها 60 كلم في الساعة.

وتتناقص سرعة الرياح من يوم غد على جميع مناطق ليبيا نتيجة دخول مرتفع جوي هذه الليلة ويوم غد على مناطق غرب ليبيا ويتجه ناحية الشمال الشرقي يوم الاثنين بحيث يميل الطقس للاستقرار في أغلب المناطق، وترتفع الحرارة منتصف نهار الأحد على المناطق الغربية والجنوبية بينما تسجل انخفاض ملحوظ آخر الليل والصباح الباكر بجميع المناطق.

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