مركز بنغازي الطبي ينظم اليوم العلمي الأول لصيدلة المستشفيات

أُقيم اليوم السبت، اليوم العلمي الأول لصيدلة المستشفيات في مركز بنغازي الطبي، بحضور عدد كبير من أطباء الصيادلة في مستشفيات بنغازي والمنطقة الشرقية.

فيما قالت مدير إدارة الصيدلة ورئيس اللجنة التنظيمية لليوم دكتورة غادة هدية، إن فكرة هذا اليوم جاءت من الصيدلي الدكتور أحمد المهدوي، فيما تبني مركز بنغازي الطبي الفكرة، لافتة إلى دعوة جميع مستشفيات بنغازي للمشاركة في اليوم، وفق بيان للمركز اليوم.

وشددت على أن هدف اليوم تمثل في إبراز أهمية الصيدلي في كل مستشفى، والذي يعتبر العصب المغذي وحلقة الوصل بين المريض والدواء المعالج.

وتابعت أن اليوم ضم عددًا من العروض قدمها الصيادلة في المستشفيات فضلا عن ورشة عمل عن المستلزمات الطبية قدمها الدكتور أحمودة القذافي.

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