توقع اتفاق بين وزارتي الصحة بحكومة الوفاق وتركيا لتشغيل بعض المرافق الصحية بليبيا

أخبار ليبيا24

وقع الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، اتفاقا مع وزارة الصحة التركية بشأن تشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وتوفير أطقم طبية لها.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن وكيلها العام وصل إلى أنقرة لاستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاق، الذي يتضمن توفير أطقم طبية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي، والذي أشرفت على بناءه الوكالة التركية للتعاون الدولي (تيكا)، وقدمته الحكومة التركية دعمًا لحكومة الوفاق.

وبيّنت أن عيسى التقى، خلال الزيارة، مع وكيل وزارة الصحة التركية أمينة ألب ماشا ومدير عام شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية سلامي كلش.

كما زار الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق والوفد المرافق مستشفى “بيلكنت” الذي جرى افتتاحه مؤخرًا بأنقرة، والذي يعد أكبر مستشفى في أوروبا والثالث على مستوى العالم؛ بهدف الاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها.

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