علام اتفق وزير الخارجية القطري والسراج

التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث جدد الوزير القطري، خلال اللقاء، دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق، واتفق الجانبان على تفعيل علاقات التعاون فيما أسموه “مجالات حيوية مختلفة”

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