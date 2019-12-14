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علام اتفق وزير الخارجية القطري والسراج

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث جدد  الوزير القطري، خلال اللقاء، دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق، واتفق الجانبان على تفعيل علاقات التعاون فيما أسموه “مجالات حيوية مختلفة”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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