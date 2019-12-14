البرلمان المصري: مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي

العنوان_القاهرة

عقد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مباحثات اليوم السبت مع رئيس البرلمان المصري علي عبد العال على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وخلال اللقاء أكد عبد العال تفهم مصر للاوضاع فى ليبيا، واعتبار مجلس النواب الليبى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبى، مشددا على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للجيش الليبي في حربه ضد الارهاب.

من جانبه اعرب المستشار عقيلة صالح عن شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصرى الداعم لمجلس النواب الليبى وقواته المسلحة، مؤكدا مدى ثقتة فى مصر قيادة وشعب، واعرب عن تطلعه إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.