“218” تنشر بنود الاتفاق الأمني بين “الوفاق وتركيا”

دعم إنشاء قوة “استجابة سريعة” لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي

عند الطلب، يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين

تقديم خبرات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال القوات البرية والبحرية والجوية

المشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع

