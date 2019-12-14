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“218” تنشر بنود الاتفاق الأمني بين “الوفاق وتركيا”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
  • دعم إنشاء قوة “استجابة سريعة” لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي
  • عند الطلب، يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين
  • تقديم خبرات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال القوات البرية والبحرية والجوية
  • المشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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