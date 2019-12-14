السراج يبحث مع وزير الخارجية القطري مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم السبت، بمقر إقامته بالدوحة مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حضر اللقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

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فيما أكد الوزير القطري خلال اللقاء، رفض «دولة قطر للعدوان على العاصمة طرابلس»، ودعمها لحكومة الوفاق.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية تفعيل علاقات التعاون في مجالات حيوية مختلفة، «بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين».

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