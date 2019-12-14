قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا على طاولة غراهام والسراج

على هامش”منتدى الدوحة”، التقى السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، مساء السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطن فايز السراج.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تناول الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا والتأثيرات السلبية للتدخلات الخارجية في ليبيا.

ووفقا لمنشور المكتب الإعلامي على فيس بوك، تطرق اللقاء لمشروع قانون ” تحقيق الاستقرار في ليبيا” الذي يدرسه الكونغرس لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا، والذي يتضمن عدد من المحاور الرئيسية من بينها اتخاذ إجراءات لمعالجة التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يهددون الاستقرار في ليبيا، والأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المتواطئين فيها اضافة لدعم الحكم الديمقراطي والانتخابات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا