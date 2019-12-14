اخبار ليبيا الان

“سبها العسكرية” تتوعد المجموعات المسلحة بـ”القوة”

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت منطقة سبها العسكرية كافة التشكيلات المسلحة التي تتجول في المدينة ولا تتبع للمنطقة، داعية إياها للتوقف عن أنشطتها.

وتوعدت المنطقة العسكرية باستخدام القوة ضد كل التشكيلات المسلحة واعتبارها خارجة عن القانون في حال استمرار أنشطتها غير المصرح بها.

وكانت عدد من مناطق الجنوب شهدت انفلاتاً أمنيا في الفترة الأخيرة قبل وصول آمر المناطق العسكرية الجنوبية اللواء أبوالقاسم الأبعج الذي أعلن عن برنامج متكامل لتأمين مدن الجنوب والحدود المجاورة لدول الجوار الليبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك