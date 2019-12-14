“سبها العسكرية” تتوعد المجموعات المسلحة بـ”القوة”

حذرت منطقة سبها العسكرية كافة التشكيلات المسلحة التي تتجول في المدينة ولا تتبع للمنطقة، داعية إياها للتوقف عن أنشطتها.

وتوعدت المنطقة العسكرية باستخدام القوة ضد كل التشكيلات المسلحة واعتبارها خارجة عن القانون في حال استمرار أنشطتها غير المصرح بها.

وكانت عدد من مناطق الجنوب شهدت انفلاتاً أمنيا في الفترة الأخيرة قبل وصول آمر المناطق العسكرية الجنوبية اللواء أبوالقاسم الأبعج الذي أعلن عن برنامج متكامل لتأمين مدن الجنوب والحدود المجاورة لدول الجوار الليبي

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