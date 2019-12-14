الانتهاء من صيانة مهبط مطار معيتيقة

أعلنت الشركة المنفذة لصيانة مهبط مطار معيتيقة انتهاء أعمالها السبت، حيث أشارت الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة في “فيسبوك”، أن شركة “أركاز ليبيا” أكملت مهمتها بصيانة المهبط.

وأعلنت إدارة المطار استئناف الرحلات الجوية بداية من رحلة الخطوط الليبية إلى مطار تونس قرطاج، ورحلة الأجنحة الليبية المتجهة إلى مطار إسطنبول الدولي.

وكان وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق، أعلن الخميس بدء العمل تَدريجياً في مطار معيتيقة، مشيراً إلى أن هناك بعض النواقص لكنّها لم تُؤثّر في حركة التشغيل.

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